Frassinetti | “Carico dei compiti per casa è eccessivo | i ragazzi devono svolgere quasi tutte le attività in classe” VIDEO INTERVISTA

(Di giovedì 9 marzo 2023) A margine di un evento sugli ITS a Fiera Didacta in corso di svolgimento a Firenze, ai microfoni di Orizzonte Scuola interviene la sottosegretaria all'Istruzione e al Merito, Paola. L'articolo: “deiper, ilein

Ruby ter a, fra gli altri, del senatore Silvio Berlusconi ", riporta una nota di palazzo ... La Cultura ascolterà il sottosegretario per l'istruzione e il merito Paolanell'ambito ...... e rigettare le insinuazioni a nostro. Non è certo a noi che va chiesta ulteriore ... dove poi sono stati ricevuti dalla capo di gabinetto Veronicae dal suo vice, Stefano Piccolo. Ai ...... e rigettare le insinuazioni a nostro. Non è certo a noi che va chiesta ulteriore ... dove poi sono ricevuti dalla capo di gabinetto Veronicae dal suo vice, Stefano Piccolo. Ai due ...