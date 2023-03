Frankenstein Junior | Mel Brooks | Gene Wilder non voleva che le riprese finissero | era felice sul set

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... xyz72632583 : @luca_carioli Vero, stupendi anche questi. Per alleggerirla un poco avrei messo uno tra Frankenstein Junior e Quasi… - GiuliBaguli : @luca_carioli Stand by me, ricordo di una estate Frankenstein junior - Francescovirg20 : @a_presbitero Usando la battuta di Frankenstein junior: poteva andare peggio. - sorchiazzo : @NicoloZuliani certo che non e' legale. ma basta cambiare la legge e - voila' - SI PUO' FARE!! (cit. Frankenstein Junior) - Sithrevenge : @VieniquiC Se hai saputo donare al mondo Frankenstein Junior dovresti capire che qualsiasi altra cosa tu possa fare… -

Mel Brooks ha svelato alcuni retroscena del suo film di culto,, che riguardano l'amico e collaboratore Gene Wilder . Durante un Reddit AMA, Mel Brooks ha condiviso un commovente aneddoto svelando che Gene Wilder, che interpretava il Dr. ...non è soltanto il più bel film di Mel Brooks " spiega Claudio Insegno - , ma è il capolavoro assoluto del cinema comico di tutto il mondo! Le battute sono fresche, originali e ...non è soltanto il più bel film di Mel Brooks " spiega Claudio Insegno - , ma è il capolavoro assoluto del cinema comico di tutto il mondo! Le battute sono fresche, originali e ...

Città di Brugherio : Torna Frankenstein Junior al cinema San ... Comune di Brugherio

Scream may “rigorously dissect and discuss the formula elements of its sub-genre”, but that doesn't get in the way of the witty parody and satisfying scares, argued this review in our May 1997 issue.In occasione dell'uscita nelle sale (il 27 febbraio) della versione restaurata di "Frankenstein Jr", il capolavoro di Mel Brooks, la Gypsy Musical Academy di Torino porta in scena l'11 marzo al Teatro ...