Francia, Senato approva aumento età pensionabile a 64 anni (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Senato francese, a maggioranza di centrodestra, ha approvato l'articolo chiave del progetto di riforma delle pensioni che innalza l'età di pensionamento da 62 a 64 anni. L'articolo 7 è stato approvato al termine di un'aspra battaglia parlamentare condotta dalla sinistra. L'articolo chiave della riforma è stato approvato con 201 voti a favore e 115 contrari. Secondo il piano del governo, ricorda Le Figaro, l'età pensionabile sarà gradualmente innalzata da 62 a 64 anni, al ritmo di 3 mesi all'anno a partire dal 1° settembre 2023 e fino al 2030. Inoltre, per ottenere una pensione "a importo pieno", cioè senza decurtazioni, il periodo contributivo richiesto passerà dagli attuali 42 anni (168 trimestri) a 43 anni (172 trimestri) entro il ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 9 marzo 2023) Ilfrancese, a maggioranza di centrodestra, hato l'articolo chiave del progetto di riforma delle pensioni che innalza l'età di pensionamento da 62 a 64. L'articolo 7 è statoto al termine di un'aspra battaglia parlamentare condotta dalla sinistra. L'articolo chiave della riforma è statoto con 201 voti a favore e 115 contrari. Secondo il piano del governo, ricorda Le Figaro, l'etàsarà gradualmente innalzata da 62 a 64, al ritmo di 3 mesi all'anno a partire dal 1° settembre 2023 e fino al 2030. Inoltre, per ottenere una pensione "a importo pieno", cioè senza decurtazioni, il periodo contributivo richiesto passerà dagli attuali 42(168 trimestri) a 43(172 trimestri) entro il ...

