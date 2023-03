Francia, l’annuncio di Macron per l’8 marzo: «La libertà di scegliere l’aborto entrerà nella Costituzione» (Di giovedì 9 marzo 2023) Nei prossimi mesi, sarà presentato un progetto di legge per inserire l’interruzione volontaria di gravidanza nella Costituzione francese. l’annuncio del presidente Emmanuel Macron arriva in occasione della festa dell’8 marzo, durante un omaggio alla femminista Gisèle Halimi, appassionata militante del diritto all’aborto scomparsa nel 2020. «I passi avanti seguiti a dibattiti parlamentari, su iniziativa dell’Assemblea Nazionale, consentono, spero, di inserire questa libertà nel quadro del progetto di legge di revisione della Costituzione che sarà preparato nei prossimi mesi», ha annunciato Macron. Lo scorso febbraio, il Senato – a maggioranza di destra – si era espresso a favore dell’iscrizione nella ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 marzo 2023) Nei prossimi mesi, sarà presentato un progetto di legge per inserire l’interruzione volontaria di gravidanzafrancese.del presidente Emmanuelarriva in occasione della festa dell’8, durante un omaggio alla femminista Gisèle Halimi, appassionata militante del diritto alscomparsa nel 2020. «I passi avanti seguiti a dibattiti parlamentari, su iniziativa dell’Assemblea Nazionale, consentono, spero, di inserire questanel quadro del progetto di legge di revisione dellache sarà preparato nei prossimi mesi», ha annunciato. Lo scorso febbraio, il Senato – a maggioranza di destra – si era espresso a favore dell’iscrizione...

