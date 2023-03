Francia | il Senato vota l' aumento dell' età pensionabile a 64 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Francia, Senato approva l’aumento dell’età pensionabile: sarà a 64 anni - repubblica : Francia, Senato vota aumento età pensionabile da 62 a 64 anni - RaiNews : 'Sono lieta che i dibattiti abbiano reso possibile questo voto', ha twittato il primo ministro Elisabeth Borne. - AMarco1987 : Pensioni, Francia: il Senato approva l’innalzamento dell’età da 62 a 64 anni - Il Sole 24 ORE @sole24ore - DzheringRuslan : RT @repubblica: Francia, Senato vota aumento età pensionabile da 62 a 64 anni -

Ilfrancese, a maggioranza di centrodestra, ha approvato nella notte l'articolo chiave del ... I sindacati hanno parlato di mobilitazione storica, la più importante innegli ultimi 40 anni"...... sistema asilo va migliorato Un blocco di sei Paesi Ue - Austria, Belgio, Danimarca,, ...iniziare a ragionare di migrazione non in maniera ideologica ma pragmatica - ha aggiunto - ieri al,...Lo scorso febbraio, il" a maggioranza di destra " si era espresso a favore dell'iscrizione ...all'interruzione volontaria di gravidanza." La manifestazione femminista Intanto inc'è chi ...

Pensioni, Francia: il Senato approva l’innalzamento dell’età da 62 a 64 anni Il Sole 24 ORE

Si alza l'età per la pensione in Francia, nonostante le dure proteste di questi giorni. I senatori francesi hanno adottato l'articolo chiave della riforma ...Nonostante da giorni si registrino proteste in tutto il paese, passa il progetto di legge tra le proteste delle opposizioni. Nuova giornata di manifestazioni sabato prossimo ...