Francia, i diritti delle donne secondo Macron: scure sulle pensioni, ma aborto in Costituzione (Di giovedì 9 marzo 2023) Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un’accelerazione sul suo vecchio progetto dell’inserimento del «diritto all’aborto» in Costituzione. L’ha fatto ieri, 8 marzo, nel contesto non solo della Giornata internazionale delle donne, ma anche di una Francia in rivolta per la riforma delle pensioni. Una riforma che per tutti gli osservatori, femministe in testa, penalizza principalmente le donne, a partire dalla contrazione dei benefici legati alla maternità. Fra quanti hanno criticato questo aspetto c’è anche il leader di La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, che però è anche uno dei principali sostenitori dell’idea di inserire il diritto all’aborto in Costituzione. Per questo, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 marzo 2023) Il presidente francese Emmanuelha annunciato un’accelerazione sul suo vecchio progetto dell’inserimento del «diritto all’» in. L’ha fatto ieri, 8 marzo, nel contesto non solo della Giornata internazionale, ma anche di unain rivolta per la riforma. Una riforma che per tutti gli osservatori, femministe in testa, penalizza principalmente le, a partire dalla contrazione dei benefici legati alla maternità. Fra quanti hanno criticato questo aspetto c’è anche il leader di La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, che però è anche uno dei principali sostenitori dell’idea di inserire il diritto all’in. Per questo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Francia, i diritti delle donne secondo Macron: scure sulle pensioni, ma aborto in Costituzione… - SpaceCowboy21 : @operatwitt @BansCollector In Francia hanno capito che non si arretra per nulla, tutti i diritti vanno mantenuti pe… - piantalana : RT @Antonel88662921: @whilecromar Sai, in Francia nessuno gli ha fatto il lavaggio del cervello con assurde teorie neolib, facendogli crede… - suffragio1 : RT @AntScibilia: Un milione di persone in corteo a Parigi contro Macron ed il suo impopolare governo che nega diritti ai lavoratori https:… - ConteAdino : @Tg3web In Francia manifestano per i diritti sociali, in Italia mettono al sacco una città per chiedere la liberazione di un criminale. -