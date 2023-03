Francia: Anche Free lancia il proprio servizio, gratuito, di VoD (Di giovedì 9 marzo 2023) Free mette un piede nel ‘video-on-demand’ Le Figaro, di Lucas Mediavilla, pag. 28 È l’ennesimo concorrente nel già affollato mondo del video on demand (VOD). A pochi giorni dalla presentazione dei suoi risultati annuali, l’operatore Free vuole battere un colpo nel mondo delle piattaforme di streaming con il lancio, questo martedì 7 marzo, di un servizio VOD gratuito per i suoi abbonati, chiamato OQEE Ciné. A differenza di Netfllx, Disney e Prime Video, questo servizio è disponibile solo per i clienti Freebox e sarà pagato dalla pubblicità (nota come AVOD o Advertising Video on Demand). In questo modo la filiale lliad completa la sua gamma di servizi per la televisione on demand. La piattaforma OQEE by Free, lanciata due anni fa, offriva già ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 9 marzo 2023)mette un piede nel ‘video-on-demand’ Le Figaro, di Lucas Mediavilla, pag. 28 È l’ennesimo concorrente nel già affollato mondo del video on demand (VOD). A pochi giorni dalla presentazione dei suoi risultati annuali, l’operatorevuole battere un colpo nel mondo delle piattaforme di streaming con il lancio, questo martedì 7 marzo, di unVODper i suoi abbonati, chiamato OQEE Ciné. A differenza di Netfllx, Disney e Prime Video, questoè disponibile solo per i clientibox e sarà pagato dalla pubblicità (nota come AVOD o Advertising Video on Demand). In questo modo la filiale lliad completa la sua gamma di servizi per la televisione on demand. La piattaforma OQEE byta due anni fa, offriva già ...

