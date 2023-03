Francesco Facchinetti | la figlia non sta bene | triste annuncio sui social

(Di giovedì 9 marzo 2023) Personaggi Tv.. Wilmalascia a bocca aperta i fan con undavvero sconvolgente. LaLavinia non sta. Le sue parole sono tremende. I fan adesso temono per la salute della piccola. Sono ore di apprensione pere Wilma. I fan della coppia si augurano che tutto possa tornare nella norma nel giro di poco tempo. (Continua…) Leggi anche:, brutto incidente per la moglie: dovrà essere operata, lanon staLadi, Lavinia, non sta. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Francesco Facchinetti, paura per la figlia: “Febbre a 40 da 20 giorni, sta molto male” - RussoVincenzo78 : Il nuovo Allenatore della F.C.Internazionale 1908 sarà uno tra:: Simone Inzaghi Inzaghi Simone....Pippo Inzaghi Sim… - AFMzt : @_Brick_Block_ C'erano anche PinkoPanko e PankoPinko, Francesco Facchinetti, Adinolfi, Montesano e Puzzer. - Clash19840 : @EnzoCherici Presumo che il@nome Francesco non sia stato@certo dato pensando a Francesco Facchinetti ?? - Agricolturabio1 : RT @trabs62: Il re dei deficienti ha un nome: Francesco Facchinetti ??????? -

Preoccupazione per la figlia di Wilma e, Lavinia . La piccola di casasi è ammalata più di due settimane fa: è dal 18 febbraio, infatti, che ha la febbre a 40 , con una remissione di quattro giorni la ...Ma la febbre continua ad essere alta (40 gradi) da oltre venti giorni, per questo motivo la moglie diha preso la decisione di fare degli esami del sangue, anche se la bimba non ...Da più di venti giorni la figlia diha la febbre molto alta. E' in ospedale con la mamma ma non riescono a capire il ...

Francesco Facchinetti finito sul lettino del medico: ecco cosa gli è ... PASSIONEtecnologica.IT

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Wilma Helena Faissol ha aggiornato i fan sulle condizioni di salute di sua figlia Lavinia, che avrebbe la febbre alta da 20 giorni.