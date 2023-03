Francesco Camin | spiritualità | intelligenza e grande creatività in questo cantautore

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ho già ospitatoma mai come questa volta, durante la diretta We Have a Dream del martedì sera, ero rimasto colpito dalla sua personalità e dai concetti profondi che ha radicato in sé e che esterna con la sua musica. Mi ha raccontato e abbiamo visto due video: “Ricordati”, realizzato in Sardegna, anche nel magico Pozzo di Santa Cristina. “Flora”, tutto rarefatto perché girato più veloce del normale, poi rallentato per daresenso di acquerello. Guarda il video e ascoltati le sue parole: pure, cristalline e fresche come acqua che sgorga dalla sorgente. Ed ecco una bio diartista che ha vinto il Premio Lunezia nel 2013 e il Premio Lucio Dalla nel 2021.) è une musicista ...