Francesca Michielin | il racconto della tappa di Livorno del Bonsoir 10

Il racconto della data di Livorno del Bonsoir! Michielin10 a teatro, tour con cui Francesca Michielin festeggia il decennale della carriera e presenta dal vivo il disco Cani sciolti Francesca Michielin di scena nella suggestiva cornice del Teatro Goldoni di Livorno per la seconda data toscana del Bonsoir! Michielin 10 a teatro, dopo il sold out della sera prima a Firenze. L'occasione per presentare dal vivo il nuovo disco di inediti Cani sciolti, uscito su tutte le piattaforme digitali da meno di due settimane. Una scaletta che ripercorre i successi di dieci anni di carriera per un'ora e mezza di concerto: "90 minuti come una partita di calcio, ...

