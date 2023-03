Frana miniera di potassio | tre minatori muoiono sepolti a 900 metri di profondità

(Di giovedì 9 marzo 2023) Tre lavoratori sono morti giovedì 9 marzo dopo essere rimasti intrappolati a 900diin unadi cloruro dia Suria, centro estrattivo della Catalogna vicino a Barcellona, in Spagna. A causare l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piergiulio58 : La cava collassa e i minatori corrono disperatamente: nuove immagini amatoriali dell'enorme frana. A distanza di gi… - DiegoElcome : RT @La_Piera7: Mongolia ????Una frana avvenuta nella miniera di carbone a cielo aperto nell'area di Alxa League. L'area è di 200 metri di lar… - SkyCloudSurfer : Quando pensate che fate un lavoro di merda ?? Cina, massiccia frana in miniera a cielo aperto sommerge uccidendo dec… -

... tra le cause che hanno generato l'accelerazione dellaa fine febbraio 2021, c'è l'attività ... Oggi il cementificio, che continua a cavare marna da cemento dal monte inCa' Bianca, non può ...Ayo è un bambino che non ha mai visto il sole perché lavora nel Formicaio, unadel Congo. Un giorno, durante il lavoro, unaimprovvisa lo blocca sotto terra. Mentre aspetta i soccorsi ...Continuano le ricerche dei dispersi del crollo avvenuto nellaa cielo aperto di Alxa League, nella regione autonoma cinese della Mongolia Interna. Confermati cinque decessi, mentre si affievoliscono le speranze di trovare vivi i 47 minatori dispersi. ...

A distanza di giorni dall'incidente si cercano ancora i dispersi sepolti tra le macerie della miniera di carbone. I soccorritori continuano a scavare tonnellate di terra con bulldozer e berna ...Non è ancora stata chiarito cosa abbia causato il cedimento di terreno franato sulla miniera di Alxa League, in Mongolia ...