Frammenti del Partenone, il Vaticano ne restituisce tre: “Gesto di pace” (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Vaticano ha ufficialmente consegnato alla Grecia, l’8 marzo, tre Frammenti del Partenone che erano conservati da secoli ai Musei vaticani. Papa Francesco aveva preso la decisione lo scorso dicembre. La Chiesa ortodossa greca si augura che “questa iniziativa del Papa trovi anche altri imitatori“. Per il Vaticano e il pontefice in particolare, si tratta di un “segno concreto del sincero desiderio di proseguire nel cammino ecumenico“. Dunque i tre Frammenti del Partenone, custoditi nei Musei Vaticani per 200 anni a seguito di acquisti nel corso del tempo, tornano a casa. Da sinistra, la ministra greca della Cultura, Lina Mendoni; Papamikroulis Emmanouil, rappresentante dell’arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia, Ieronymos II; il cardinale Fernando Vérgez Alzaga, presidente del ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 9 marzo 2023) Ilha ufficialmente consegnato alla Grecia, l’8 marzo, tredelche erano conservati da secoli ai Musei vaticani. Papa Francesco aveva preso la decisione lo scorso dicembre. La Chiesa ortodossa greca si augura che “questa iniziativa del Papa trovi anche altri imitatori“. Per ile il pontefice in particolare, si tratta di un “segno concreto del sincero desiderio di proseguire nel cammino ecumenico“. Dunque i tredel, custoditi nei Musei Vaticani per 200 anni a seguito di acquisti nel corso del tempo, tornano a casa. Da sinistra, la ministra greca della Cultura, Lina Mendoni; Papamikroulis Emmanouil, rappresentante dell’arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia, Ieronymos II; il cardinale Fernando Vérgez Alzaga, presidente del ...

