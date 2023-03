Fp Cgil e Cisl Fp: “Adeguamento del salario accessorio e organizzazione del lavoro” (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Le segreterie territoriali della FP Cgil e Cisl FP unitamente alle RUU, elette nelle predette liste, del Comune di Benevento si incontreranno il prossimo 15 marzo 2023 a Palazzo Paolo V per definire la piattaforma sindacale per il triennio 2023/2025 inerente la contrattazione integrativa del personale del Comune di Benevento. Dopo la tanto attesa sottoscrizione del contratto collettivo nazionale del lavoro 2019 – 2021 delle Funzioni locali avvenuta lo scorso 16 novembre, è arrivato il momento di avviare la contrattazione decentrata integrativa al Comune di Benevento. Le RUU della FP Cgil (Daria Candela, Antonio Caruso, Adriana Del Ninno, Achille Timossi, Rosa Tirone e Margherita Trotta) della Cisl FP (Carmine Cotugno e Rosa Orlando) unitamente alle segreterie ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Le segreterie territoriali della FPFP unitamente alle RUU, elette nelle predette liste, del Comune di Benevento si incontreranno il prossimo 15 marzo 2023 a Palazzo Paolo V per definire la piattaforma sindacale per il triennio 2023/2025 inerente la contrattazione integrativa del personale del Comune di Benevento. Dopo la tanto attesa sottoscrizione del contratto collettivo nazionale del2019 – 2021 delle Funzioni locali avvenuta lo scorso 16 novembre, è arrivato il momento di avviare la contrattazione decentrata integrativa al Comune di Benevento. Le RUU della FP(Daria Candela, Antonio Caruso, Adriana Del Ninno, Achille Timossi, Rosa Tirone e Margherita Trotta) dellaFP (Carmine Cotugno e Rosa Orlando) unitamente alle segreterie ...

