FOTO – Ranocchia si unisce ai festeggiamenti | «Tanti auguri Inter!»

(Di giovedì 9 marzo 2023) Andreaha partecipato aglidi compleanno all'Inter per i suoi 115 anni attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Instagram. BUON COMPLEANNO – Andreaè stato un giocatore dell'Inter dal 2011 al 2022, uno degli ultimi pilastri nerazzurri e leader dentro e fuori il campo. Non a caso, anche nel giorno del 115esimo compleanno del club e non più da giocatore nerazzurro, ha comunque mostrato il suo affetto e la sua vicinanza all'Inter: «Buon compleanno».