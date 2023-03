FOTO – Icardi ricorda l’Inter e fa gli auguri per i 115 anni! (Di giovedì 9 marzo 2023) All’appello degli ex calciatori dell’Inter che oggi si sono mossi per fare gli auguri per il compleanno del club nerazzurro, non manca ovviamente Mauro Icardi. L’attaccante argentino ha pubblicato una storia su Instagram. auguri – 219 partite, 124 gol. Questo è stato Mauro Icardi con l’Inter, in un’esperienza dai due volti conclusa nel peggiore dei modi. Il calciatore argentino non dimentica però il suo passato e fa gli auguri al club nerazzurro con una FOTO su Instagram. Questo il suo contributo per la giornata speciale dei 115 anni. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ... Leggi su inter-news (Di giovedì 9 marzo 2023) All’appello degli ex calciatori delche oggi si sono mossi per fare gliper il compleanno del club nerazzurro, non manca ovviamente Mauro. L’attaccante argentino ha pubblicato una storia su Instagram.– 219 partite, 124 gol. Questo è stato Maurocon, in un’esperienza dai due volti conclusa nel peggiore dei modi. Il calciatore argentino non dimentica però il suo passato e fa glial club nerazzurro con unasu Instagram. Questo il suo contributo per la giornata speciale dei 115 anni. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...

