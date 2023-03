FOTO-Bellissima sorpresa del giocatore del Napoli: lo scatto social fa impazzire i tifosi (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Murales di Diego Armando Maradona ai quartieri spagnoli è sempre stato un simbolo per la città di Napoli, un luogo di appartenenza e di fede verso un giocatore simbolo . Da sempre luogo di pellegrinaggio, il murales è divenuto con il tempo e, in particolare dopo la scomparsa di Diego, una meta iconica di Napoli non solo per gli stessi napoletani ma anche per i tantissimi turisti che visitano la città. Molto spesso anche le squadre avversarie, con una delegazione di calciatori o con qualche dirigente, omaggiano El Pibe de Oro con una corona di fiori o con una sciarpa. Murales Maradona, sorpresa del calciatore azzurro Altre volte, invece, sono gli stessi giocatori azzurri a recarsi almeno una volta in quel luogo che potremmo definire magico. Infatti, nella giornata odierna, Matteo Politano, attaccante ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Murales di Diego Armando Maradona ai quartieri spagnoli è sempre stato un simbolo per la città di, un luogo di appartenenza e di fede verso unsimbolo . Da sempre luogo di pellegrinaggio, il murales è divenuto con il tempo e, in particolare dopo la scomparsa di Diego, una meta iconica dinon solo per gli stessi napoletani ma anche per i tantissimi turisti che visitano la città. Molto spesso anche le squadre avversarie, con una delegazione di calciatori o con qualche dirigente, omaggiano El Pibe de Oro con una corona di fiori o con una sciarpa. Murales Maradona,del calciatore azzurro Altre volte, invece, sono gli stessi giocatori azzurri a recarsi almeno una volta in quel luogo che potremmo definire magico. Infatti, nella giornata odierna, Matteo Politano, attaccante ...

