FOTO ? Gli auguri di Matteo Darmian per i 115 anni dell’Inter (Di giovedì 9 marzo 2023) Tra i tanti auguri arrivati all’Inter per i suoi 115 anni, vi sono stati anche quelli di Matteo Darmian che ha voluto festeggiare con un messaggio pubblicato sui social. BUON COMPLEANNO ? Matteo Darmian è stato uno dei tanti, tra calciatori e tifosi dell’Inter, ad aver mandato un augurio al club nerazzurro per il suo compleanno. L’esterno italiano ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram per celebrare questo importante traguardo. Nell’immagine è presente una sua FOTO con la maglia speciale per i centoquindici anni del club, accompagnata da una didascalia con scritto: «Buon compleanno Inter» Fonte: Pagina Instagram di Matteo Darmian Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di giovedì 9 marzo 2023) Tra i tantiarrivati all’Inter per i suoi 115, vi sono stati anche quelli diche ha voluto festeggiare con un messaggio pubblicato sui social. BUON COMPLEANNO ?è stato uno dei tanti, tra calciatori e tifosi, ad aver mandato uno al club nerazzurro per il suo compleanno. L’esterno italiano ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram per celebrare questo importante traguardo. Nell’immagine è presente una suacon la maglia speciale per i centoquindicidel club, accompagnata da una didascalia con scritto: «Buon compleanno Inter» Fonte: Pagina Instagram diInter-News - Ultime notizie e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Sepolture con gli animali domestici: a Borgosatollo (Brescia) potranno essere tumulati insieme ai padroni, ma nient… - Don_Lazzara : Nella foto: pagine interne di un prezioso manoscritto #Siriaco, sopravvissuto agli attacchi dei terroristi dello… - NicolaPorro : ?? ESCLUSIVO ?? La foto di #Meloni a testa in giù? Max del Papa ha tra le mani questi sms choc. Mi scrive: 'Mi vergog… - lucacapvt : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc @Carlossainz55 ma come cazzo è possibile, che in concomitanza con questi post di… - Missi65 : @borraccino_ L'ho pensato anch'io stamattina... adesso guardandola bene in foto, gli occhi sono proprio del papà... ?? -