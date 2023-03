(Di giovedì 9 marzo 2023) “Ecco un simpatico messaggio d’amore inviatomi su Facebook. Chissà se verranno organizzate manifestazioni dianche in questo caso…”: con un post su Facebook il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso, hato lee gli insulti ricevuti via social., il capogruppo di FdI alla Camera attende ancora ladellaSullo screenshot una sequela di frasi deliranti e violente (“Ladro e corrotto, devi morire… miserabile ti verrò a cercare”). Lo stesso presidente dei deputati di FdI, pochi minuti prima avevato una nota nella quale manifestava “il totale sdegno e la più ferma condanna per la scritta antisemita apparsa a Viterbo contro il neo segretario del Partito democratico, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Foti pubblica su Fb le minacce ricevute, la sinistra tace: “Per me niente solidarietà?” - Antonius11 : @agorarai @FraHammers La figura di #Foti rappresenta l'imbarazzante presenza di un #GovernoDegliOrrori del tutto in… -

...di qualsiasi forma di discriminazione di genere sia nella sfera privata che in quella". Ha ... per il CUG Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Giulianasu "L'impegno delle Autorità ...Scrive su Twitter Paolo Zangrillo , ministro per laamministrazione e coordinatore ... Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso. Argomenti torino Video del ...Lunedì mattina invece alle 10:30 nella sede dell'Assessorato (localiIstruzione area Diana)... AutoreRodrigo Categoria Cronaca

Foti pubblica su Fb le minacce ricevute, la sinistra tace: "Per me ... Secolo d'Italia

Adnkronos Roma, 4 mar. “A nome mio e del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera voglio esprimere profondo cordoglio per la morte di Domenico Zorzino, il poliziotto cinquantenne che ieri, al di fuori ...Fdi ha messo in cima alle priorità della Camera la mozione sullo scandalo Qatar. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Tommaso Foti, ha ottenuto l’immediata calendarizzazione dell’atto in aula. Lunedì ma ...