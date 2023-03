Forum talent acquisition, 'candidate - centric' del recruiting moderno (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. - Si è svolta oggi la terza edizione del Forum talent acquisition, l'appuntamento di Comunicazione Italiana dedicato al digital recruiting e all'employer branding. L'evento " svoltosi in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. - Si è svolta oggi la terza edizione del, l'appuntamento di Comunicazione Italiana dedicato al digitale all'employer branding. L'evento " svoltosi in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Forum talent acquisition, 'candidate-centric' del recruiting moderno - - Com_Italiana : | LIVE STREAMING | ultimo panel del FORUM TALENT ACQUISITION su - Com_Italiana : Riparte la diretta del | FORUM TALENT ACQUISITION 2023 | con il Phygital Talk '#TalentAcquisition 2.0: le sfide del… - Com_Italiana : FORUM TALENT ACQUISITION - Siamo in pausa e torneremo in diretta alle 14:45 con il Phygital Talk '… - Com_Italiana : FORUM TALENT ACQUISITION in LIve: -