Forte terremoto nel pomeriggio in Umbria | non ci sarebbero danni

(Di giovedì 9 marzo 2023) Decine di telefonate sono pervenute al centralino del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Perugia in seguito allascossa diche si e’ registrata intorno alle 16, con epicentro nei pressi di Umbertide. Molti cittadini hanno contattato il numero di emergenza per avere informazioni; diverse le segnalazioni disulle quali i vigili del fuoco stanno lavorando. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Terremoto di magnitudo 4.4 a Perugia e provincia: la terra trema in Centro Italia, avvertito in molte città Virgilio Notizie

Una forte scossa di terremoto in Umbria è stata distintamente avvertita nella provincia di Perugia. La scossa è avvenuta alle 16.05 ora italiana ed è stata di magnitudo 4.4, alla profondità 10 ...