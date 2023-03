Forte terremoto a Perugia, magnitudo 4.4. Epicentro a Umbertide: danni e gente per strada (Di giovedì 9 marzo 2023) Ha avuto una magnitudo tra 4.3 e 4.8 il terremoto registrato alle 16.05 in provincia di Perugia. Lo riferisce l’Istituto nazionale di geofisica con una prima stima su Twitter. Decine di telefonate sono... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 9 marzo 2023) Ha avuto unatra 4.3 e 4.8 ilregistrato alle 16.05 in provincia di. Lo riferisce l’Istituto nazionale di geofisica con una prima stima su Twitter. Decine di telefonate sono...

