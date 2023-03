(Di giovedì 9 marzo 2023) Un quarto posto e un ritiro non sono certo un buon biglietto da visita per la nuova Ferrari. La Rossa non si aspettava certo il gradino più alto del podio da subito, ma nemmeno tutte queste difficoltà e almeno un podio come dichiarato da Vasseur prima del Gran Premio, anche se Carlosla pensava ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FormulaPassion : Carlos Sainz ritiene che il tracciato di Sakhir, per le sue caratteristiche, abbia messo ulteriormente a nudo i pro… - giocarmon : Da' un'occhiata a 'Felpa con cappuccio Ferrari Formula Uno'16 Leclerc''55 Sainz' F1 2021 Inspired'da Jump Graphics… - TheItalianTimes : ?? IL GP DEL BAHRAIN Eccetto #Alonso, la #Formula1 2023 sembra la fotocopia di quella del ‘22. Domina la #RedBull co… - FormulaPassion : #F1 / Sainz durante il #BahrainGP ha sottolineato l'accentuato 'bouncing 'della sua #Ferrari - SunbetNews : ?? ???????????? ???????? ?????? ???? ??????????????: #Leclerc ritirato per problemi al motore, #Sainz finito ai piedi del podio al quarto… -

Carlosnon ha dubbi: le caratteristiche del Jeddah Corniche potrebbero aiutare la Ferrari a ricucire -... secondo appuntamento del mondiale 2023 di1, precisando come le peculiarità del ...Le due Mercedes e le due Aston Martin hanno lottato duramente tra di loro per tutta la gara, oltre a cercare di prendere la Ferrari di Carlos. Eppure Lewis Hamilton era ancora 50 secondi dietro ...Le parole di' Come avete visto nella mia battaglia con Fernando, che mi è quasi costata una posizione a favore di Hamilton, non appena spingiamo questa macchina su queste gomme, inizia il ...

Formula 1, Sainz: "Guardare avanti, Gedda può aiutare" • TAG24 Tag24

Jolyon Palmer highlights Fernando Alonso's "incredible ability to read racing situations" after his Bahrain P3.Red Bull team principal Christian Horner has confirmed talks have taken place with McLaren over becoming their Formula 1 rivals' engine supplier in 2026.