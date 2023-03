Formia. “O ci dai i soldi o ti bruciamo l’azienda”: due strozzini in manette (Di giovedì 9 marzo 2023) Gaeta – Avrebbero minacciato un imprenditore di Formia, finito ormai da messi sotto il controllo degli strozzini, di bruciargli l’azienda se non avesse dato loro i soldi. Protagonisti della vicenda sono due uomini della provincia di Latina, di 51 e 43 anni, arrestati in flagranza di reato dal Personale del Commissariato di Gaeta. In particolare, a seguito della denuncia sporta dalla vittima, è stata avviata, d’intesa con la Procura di Cassino, l’immediata attività d’indagine che ha evidenziato come l’imprenditore fosse oggetto di richieste estorsive da diversi mesi. L’uomo, ormai disperato, aveva dilapidato buona parte dei suoi risparmi, in quanto costretto a pagare decine di migliaia di euro, altrimenti si sarebbe visto “bruciare l’azienda”. Nel pomeriggio dell’8 marzo 2023, la vittima è stata ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 marzo 2023) Gaeta – Avrebbero minacciato un imprenditore di, finito ormai da messi sotto il controllo degli, di bruciarglise non avesse dato loro i. Protagonisti della vicenda sono due uomini della provincia di Latina, di 51 e 43 anni, arrestati in flagranza di reato dal Personale del Commissariato di Gaeta. In particolare, a seguito della denuncia sporta dalla vittima, è stata avviata, d’intesa con la Procura di Cassino, l’immediata attività d’indagine che ha evidenziato come l’imprenditore fosse oggetto di richieste estorsive da diversi mesi. L’uomo, ormai disperato, aveva dilapidato buona parte dei suoi risparmi, in quanto costretto a pagare decine di migliaia di euro, altrimenti si sarebbe visto “bruciare”. Nel pomeriggio dell’8 marzo 2023, la vittima è stata ...

