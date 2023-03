Formazioni ufficiali Roma-Real Sociedad: le scelte dei due tecnici (Di giovedì 9 marzo 2023) per l’andata degli ottavi di finale di Europa League Comunicate le Formazioni ufficiali di Roma-Real Sociedad, match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho. Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; David Silva, Zubimendi, Merino, Illarramendi; Kubo, Serloth. Allenatore: Imanol Alguacil. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 marzo 2023) per l’andata degli ottavi di finale di Europa League Comunicate ledi, match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho.(4-4-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; David Silva, Zubimendi, Merino, Illarramendi; Kubo, Serloth. Allenatore: Imanol Alguacil. L'articolo proviene da Calcio News 24.

