Formazioni ufficiali Juve-Friburgo | le scelte dei due tecnici

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 marzo 2023) per l’andata degli ottavi di finale di Europa League Comunicate ledi, match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.NTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All. Allegri: Flekken, Lienhart, Eggestein, Holer, Kubler, Sallai, Sildillia, Hofler, Ginter, Gunter, Grifo. All. Streich L'articolo proviene da Calcio News 24.