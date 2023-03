Formazioni ufficiali Fiorentina-Sivasspor | le scelte dei due tecnici

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 marzo 2023) per l’andata degli ottavi di finale di Conference League Comunicate ledi, match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Conference League.(4-3-3): Terracciano, Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Castrovilli; Nico Gonzalez, Jovic, Ikoné. All. Italiano.(4-3-3): Vural; Paluli, Appindangoyé, Goutas, Ciftci; Arslan, Cofie, Charisis; Saiz, Caicedo, Yesilyurt: All. Calimbay. L'articolo proviene da Calcio News 24.