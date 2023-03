Forest | il nuovo film d’animazione della Al-One sbanca al Cartoon Movie di Bordeaux

(Di giovedì 9 marzo 2023) IlprodottoAl-One factory romana, ha riscosso un grandissimo successo aldi. Il, in fase di sviluppo, è stato presentato in uno dei contesti più importanti a livello mondiale per quanto riguarda proprio il cinema. La Al-One è pronta a sfornare un altrodi successo dopo che con Trash La leggendapiramide magica nel 2020 erano arrivate risposte veramente molto incoraggianti. Proprio come quest’ultimo anche ilsarà diretto da LucaGrotta e Francesco Dafano anche se si svilupperà su temi totalmente differenti. Al centro ...

Forest, questo è il titolo del nuovo film, già in fase di sviluppo e ancora diretto da Luca Della Grotta e Francesco Dafano. Come il precedente, anche questo film ha un'anima profondamente

Forest, il team di Trash presenta il nuovo film al Cartoon Movie Ciak Magazine

