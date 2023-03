Fognini-Shelton stasera in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Deiana_Luca9 : RT @WeAreTennisITA: ???? Azzurri in campo oggi a Indian Wells Quattro italiani in gara oggi, nel maschile giocherà solo Fabio Fognini ?? Fo… - giovannipelazzo : #IndianWells, day 2 ???? Non prima delle 20 CET Pera ???? - Bronzetti ???? Secondo match dalle 20 Shelton ???? - Fognini… - infoitsport : Pronostici Indian Wells, Fognini-Shelton: vittoria di Fabio a 4.0 - WeAreTennisITA : ???? Azzurri in campo oggi a Indian Wells Quattro italiani in gara oggi, nel maschile giocherà solo Fabio Fognini ??… - Ubitennis : Indian Wells, il programma di giovedì 9 marzo: quattro italiani in gara, Fognini-Shelton intorno alle 22 -

Fabiose le vedrà con Benmentre, in campo femminile ( cinque azzurre nel tabellone ), Lucia Bronzetto sfida la croata Bernarda Pera. A seguire i match Paolini vs Maria e Cocciaretto ...... affascinante anche la presenza del danese Holger Rune con lo statunitense Ben. '... Due coppie italiane iscritte a Indian Wells Le speranze azzurre sono riposte soprattutto su Fabioe ...Attesa giovedì per la sfida tra Fabioe Ben, così come per un doppio che promette scintille tra Auger - Aliassime/Shapovalov e Rune/. Il tabellone maschile US Open 2022 Il ...

Pronostici Indian Wells, Fognini-Shelton: vittoria di Fabio a 4.00 La Gazzetta dello Sport

Ben Shelton (No. 41 in the world) meets Fabio Fognini (No. 88) in the Round of 128 of the BNP Paribas Open.Shelton has -400 odds to win this match against Fognini (+300).Tennis odds ...Due italiani in gara (1-1 il bilancio) nella prima giornata, preludio ai quattro della seconda. Le parole di Camila Giorgi dopo la vittoria e quelle dei big al Media Day ...