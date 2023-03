Vai agli ultimi Twett sull'argomento... isabellarauti : Domani #Cdm a #Cutro x misure: pene +severe scafisti; flussi migranti regolari; corridoi umanitari sicuri; iter +sn… - Leonardobecchet : Appello degli imprenditori del Nord… abbiamo bisogno di 100.000 lavoratori dall’estero… aumentiamo i flussi regola… - infoitinterno : Flussi regolari e stretta sugli scafisti: il piano del governo nel decreto migranti - PalermoToday : Flussi regolari e stretta sugli scafisti: il piano del governo nel decreto migranti - romatoday : Flussi regolari e stretta sugli scafisti: il piano del governo nel decreto migranti -

... servito da navi per trasportare i migranti "", raccolti in particolari centri, per diminuirne iirregolari che. l'evolvere della situazione generale già prevede. Come dopo quella di ...Un unico decreto. Per regolare id'ingresso degli immigratie per contrastare l'immigrazione irregolare. Questo è il provvedimento che il governo Meloni approverà oggi in trasferta a Cutro , teatro della tragedia che ......anche un allargamento dell maglie per la concessione dei permessi di soggiorno ai migranti... Possibile anche un allargamento e una estensione temporale del decreto, norme per un miglior ...

Flussi regolari e stretta sugli scafisti: il piano del governo nel decreto migranti Today.it

Dopo il faccia a faccia di martedì pomeriggio con il vicepremier Matteo Salvini - esprimeva la propria soddisfazione per il nuovo decreto da presentare nel Consiglio dei ministri che si svolgerà a Cut ...Vuole dare un segnale, Giorgia Meloni. E porta il governo in trasferta a Cutro. Per chiudere con le polemiche e dare un segnale "concreto" che per l'esecutivo è una priorità, un dovere "morale", quell ...