Fluminense | Felipe Melo espulso due minuti dopo l’ingresso in campo | rosso da ‘record’

(Di giovedì 9 marzo 2023), centrocampista ex Fiorentina, Juventus e Inter è stato al centro di un nuovo simpatico. Il giocatore è statosenza aver ancora toccato il pallone, nell’undicesima giornata del campionato carioca in Brasile.essere entrato all’88esimo, è uscito duepiù tardi per aver difeso in maniera accesa un proprio compagno durante una rissa. Il direttore di gara è stato costretto ad estrarre il cartellino. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Fluminense, #FelipeMelo espulso due minuti dopo l'ingresso in campo: rosso da 'record' - Rompipallone_ : Ecco svelato a chi si è ispirato Moise #Kean. Felipe insegnaci la vita. #felipemelo #fluminense #flufla - ILOVEPACALCIO : Flamengo-Fluminense: espulsione lampo per Felipe Melo, prende il rosso dopo un solo minuto in campo (VIDEO) - Ilove… - sportli26181512 : Bahia, UFFICIALE: il nuovo centrocampista arriva dal Brasile: Yago Felipe, centrocampista brasiliano classe 1995, è… - MondoCalcio81 : Yago Felipe, centrocampista brasiliano classe 1995, è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Esporte Clube Bahia. A… -

In Serie A abbiamo visto nello scorso weekend il rosso lampo di Kean in Roma - Juventus. Qualcosa di simile è avvenuto anche in Brasile nel match tra Flamengo e. ProtagonistaMelo , ex volto noto di diversi club italiani. Il centrocampista brasiliano è entrato a gara in corso ma dopo pochi secondi di gioco, a causa di una mischia, è stato ...Commenta per primo Yago, centrocampista brasiliano classe 1995, è ufficialmente un nuovo calciatore dell' Esporte Clube Bahia . Arriva dala titolo definitivo per 1.8 milioni ed ha firmato un contratto ...Melo, ex centrocampista dell'Inter e della Juventus e oggi in forza allasi è allenato insieme al figlio DavidMelo, ex centrocampista dell'Inter e della Juventus e oggi in forza allasi è allenato insieme al figlio David. David Melo, infatti, ...

Fluminense, rosso da record per Felipe Melo: il brasiliano entra all'88' e viene espulso al 90' TUTTO mercato WEB

Após "Fla-Flu" quente pelo Campeonato Carioca, a súmula da partida foi divulgada com ameaças de Felipe Melo ao árbitro e aparição de Marcos Braz ...Ferj divulgou nesta quinta-feira (9) a súmula do polêmico clássico entre Flamengo e Fluminense, realizado na última quarta-feira (8) ...