Fiume in piena (Di giovedì 9 marzo 2023) Più di 1,2 milioni di persone hanno manifestato in varie città francesi in occasione della sesta giornata di mobilitazione indetta dai sindacati contro la proposta di riforma... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 9 marzo 2023) Più di 1,2 milioni di persone hanno manifestato in varie città francesi in occasione della sesta giornata di mobilitazione indetta dai sindacati contro la proposta di riforma... Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaSALIERI6 : RT @erretti42: “ Si alza piano la luce del giorno, pigra, inconsapevole. È un grido strozzato l’innocenza, è un fiume in piena la mia lonta… - erretti42 : “ Si alza piano la luce del giorno, pigra, inconsapevole. È un grido strozzato l’innocenza, è un fiume in piena la… - LIVIA6110 : Oriana stanotte è un fiume in piena#GFvip - anninaa00 : RT @koala_wednesday: fermatelo alfonso travolto da un fiume in piena - Torrance_Jack_ : RT @koala_wednesday: fermatelo alfonso travolto da un fiume in piena -