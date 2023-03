Fisco: Leo, ipotesi Iva zero, moratoria ad agosto e dicembre (Di giovedì 9 marzo 2023) L'ipotesi dell'Iva azzerata per alcuni beni di prima necessità "è una delle ipotesi perché la normativa europea prevede anche l'aliquota zero, ma si deve lavorare". Lo ha detto il viceministro dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) L'dell'Iva azzerata per alcuni beni di prima necessità "è una delleperché la normativa europea prevede anche l'aliquota, ma si deve lavorare". Lo ha detto il viceministro dell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iconanews : Fisco: Leo, ipotesi Iva zero, moratoria ad agosto e dicembre - News24_it : Fisco: Leo, ipotesi Iva zero, moratoria ad agosto e dicembre - fisco24_info : Fisco: Leo, ipotesi Iva zero, moratoria ad agosto e dicembre: Agenzia Entrate, recupero evasione record a 20,2 mili… - infoitinterno : Fisco, la riforma in Cdm la prossima settimana. Leo: «Lavoriamo per azzerare l'Iva sui beni essenziali» - PressReview99 : Fisco: Leo, Iva zero è ipotesi, previsto da Ue -