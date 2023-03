Fisco, la riforma in Cdm la prossima settimana. Leo: «Lavoriamo per azzerare l’Iva sui beni essenziali» (Di giovedì 9 marzo 2023) La riforma del Fisco è attesa in Consiglio dei ministri la prossima settimana. A confermarlo è stato il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, che già nei giorni scorsi aveva anticipato che il governo si era dato come scadenza metà marzo. Poi la parola spetterà al Parlamento. Leo ha confermato anche che il governo è al lavoro su una ipotesi di Iva zero per alcuni generi di prima necessità. Nella riforma del Fisco l’ipotesi di Iva a zero su alcuni beni essenziali Si parla di prodotti come pasta, pane, latte. Si tratta di «una delle ipotesi, perché la normativa europea prevede anche l’aliquota zero, ma si deve lavorare», ha chiarito il viceministro nel corso della presentazione alla Camera dei risultati dell’attività dell’Agenzia delle Entrate e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 marzo 2023) Ladelè attesa in Consiglio dei ministri la. A confermarlo è stato il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, che già nei giorni scorsi aveva anticipato che il governo si era dato come scadenza metà marzo. Poi la parola spetterà al Parlamento. Leo ha confermato anche che il governo è al lavoro su una ipotesi di Iva zero per alcuni generi di prima necessità. Nelladell’ipotesi di Iva a zero su alcuniSi parla di prodotti come pasta, pane, latte. Si tratta di «una delle ipotesi, perché la normativa europea prevede anche l’aliquota zero, ma si deve lavorare», ha chiarito il viceministro nel corso della presentazione alla Camera dei risultati dell’attività dell’Agenzia delle Entrate e ...

