(Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Via all'imposta die a quelle ipotecarie ounche manda in pensione i vecchi balzelli. A prevederlo è ladelladeltargata Meloni, che potrebbere in Cdm già la prossima settimana. All'articolo 10, il provvedimento prevede infatti la "sostituzione dell'imposta da, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi specialie delleipotecarie con un, eventualmente in misura fissa".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Fisco: bozza riforma, stop bollo e tasse catastali, arriva tributo unico - - liviofiorillo : RT @leggoit: Fisco, subito tre aliquote Irpef. Flax tax per tutti entro 5 anni: la bozza della riforma del governo Meloni - leggoit : Fisco, subito tre aliquote Irpef. Flax tax per tutti entro 5 anni: la bozza della riforma del governo Meloni - drelegantia : La bozza elaborata dal vice ministro Maurizio Leo prevederebbe il ritorno del concordato preventivo tremontiano. Ev… - infoitinterno : Fisco, aliquote più basse e 3 scaglioni: la bozza della riforma -

Ventiquattro mesi di tempo per la riforma del sistema fiscale in Parlamento, con il Ddl delega allo studio del Governo e atteso in Consiglio dei ministri la prossima settimana. Nellae' prevista un'Irpef a tre aliquote; l'Ires a due aliquote e in cinque anni flat tax per tutti ma incrementale per i dipendenti; la semplificazione dei procedimenti dichiarativi, accertativi, di ...E' la riforma deltargata Meloni, ormai prossima ad approdare in Cdm, probabilmente già la settimana prossima. L'articolo 5 - si legge nellavisionata dall'Adnkronos - interviene sull'...E' la riforma deltargata Meloni, ormai prossima ad approdare in Cdm, probabilmente già la settimana prossima. L'articolo 5 - si legge nellavisionata dall'Adnkronos - interviene sull'...

Fisco: in bozza riforma Irpef a 3 aliquote e flat tax, per delega 24 mesi Borsa Italiana

È la riforma del fisco targata Meloni, ormai prossima ad approdare in Cdm, probabilmente già la settimana prossima. L'articolo 5 - si legge nella bozza - interviene sull'Irpef «nel breve periodo con ...La riforma fiscale del governo Meloni dovrebbe arrivare al Consiglio dei ministri entro marzo. Sul tavolo c’è l’Iva allo 0% per alcuni beni essenziali, la divisione dell’Irpef in tre scaglioni, ma anc ...