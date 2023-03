Fisco | 2022 anno record nella lotta all’evasione fiscale | recuperati 20 miliardi

(Di giovedì 9 marzo 2023) L’evasionein Italia rappresenta sicuramente una piaga da debellare, ma la strada intrapresa è quella giusta. Lo comunica Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, il quale si definisce “orgoglioso” per il lavoro compiuto dalnel: recuperata la cifradi 20,2di euro “che sarà interamente restituita alla collettività”. L’occasione ... TAG24.

... provvigioni per prestazioni, anche occasionali, di rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel, e derivanti ...... 3,2 miliardi da avvisi bonari , in crescita del 52% sul 2019, quando le somme relative agli "alert" delsi fermarono a quota 2,1 miliardi (da gennaio a dicembresono state più di 2,5 ...... nel, un +52% rispetto al 2019, quando le somme riferibili agli "alert" delsi fermarono a quota 2,1 miliardi. Da gennaio a dicembresono state più di 2,5 milioni le comunicazioni ...

La Uil "chiede di destinare tutti i 20 miliardi recuperati nel 2022 dall'Agenzia delle entrate al taglio immediato delle tasse ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, che sono i più fedeli contribue ...