Firmato contratto per servizi della piattaforma nazionale per la telemedicina (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos Salute) - E' stato Firmato il contratto per servizi della piattaforma nazionale per la telemedicina. L'Italia è prima in Europa a dotarsi di un progetto in questo settore per l'intero territorio. L'accordo, siglato alla presenza del ministro della Salute, Orazio Schillaci - riferisce una nota del ministero - è tra l'Agenas e il Raggruppamento temporaneo di impresa (Rti) Engineering Ingegneria Informatica Spa e Almaviva Spa per l'affidamento in concessione della 'Progettazione, realizzazione e gestione dei servizi abilitanti della piattaforma nazionale di telemedicina Pnrr' - Missione 6 Componente 1 subinvestimento 1.2.3 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos Salute) - E' statoilperper la. L'Italia è prima in Europa a dotarsi di un progetto in questo settore per l'intero territorio. L'accordo, siglato alla presenza del ministroSalute, Orazio Schillaci - riferisce una nota del ministero - è tra l'Agenas e il Raggruppamento temporaneo di impresa (Rti) Engineering Ingegneria Informatica Spa e Almaviva Spa per l'affidamento in concessione'Progettazione, realizzazione e gestione deiabilitantidiPnrr' - Missione 6 Componente 1 subinvestimento 1.2.3 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dolce41775982 : Raga oggi ho firmato il contratto di autolavaggio a domicilio con un franchising per 4 anni intanto ?????? - TV7Benevento : Firmato contratto per servizi della piattaforma nazionale per la telemedicina - - cislfirenzeprat : RT @FIMCislStampa: #CCSL firmato ora a Torino il rinnovo del Contratto. Da oggi gli oltre 70mila lavoratori dei Gruppi #Stellantis #Cnhi #I… - vittoriolang : RT @FIMCislStampa: #CCSL firmato ora a Torino il rinnovo del Contratto. Da oggi gli oltre 70mila lavoratori dei Gruppi #Stellantis #Cnhi #I… - Lore41714593 : Non vanno col barchino, vanno già con un Contratto di lavoro firmato!!! Informati!!!! -