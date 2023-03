(Di giovedì 9 marzo 2023), 9 mar —passa dall’essere la città di Dante Alighieri, dove Alessandro Manzoni soggiornò per la celebre «risciacquatura in Arno» e completare la stesura dei Promessi Sposi, a quella di Dario. Il quale, evidentemente, la lingua italiana preferisce stuprarla a suon di asterischi.sie decapita le vocali E’ l’ultima ideona del primo cittadino dem, che ha deciso di utilizzare il linguaggio inclusivo gender-neutrale nelle comunicazioni ufficiali di. A meno di due settimane dall’elezione di Ellya segretaria del Pd il sindaco discatta sull’attenti la omaggia decapitando vocali in ossequio a quel wokismo che piace tanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPrimatoN : Per leggere le carte del comune toccherà emettere grugniti - CeoBru : RT @Libero_official: Il professore di comunicazione politica #Amadori parla della lettera della preside di #Firenze dopo la rissa davanti a… - fframarini : #comunicazione distorta allla manifestazione di #Firenze Barbacci: rimettiamo al centro il vero significato della m… - esimioermetico : RT @Libero_official: Il professore di comunicazione politica #Amadori parla della lettera della preside di #Firenze dopo la rissa davanti a… - m_e_g_mayer : @FrancescoOrdine Cerchi di sviare come fece Mourinho dopo aver perso con la Cremonese, così nessuno si accorge dell… -

Dopo sette anni di critica teatrale, ae a Roma, Ranieri si trasferì a Londra avendo vinto ... Ranieri è stato responsabile delladel Gruppo Fiat a Londra, New York, Chicago (CNH ...Seguono, per valore aggiunto Arezzo (7,8%), Trieste (6,9%),(6,7%), Bologna (6,1%) e Padova ... Quello che manca è un "ponte" che faciliti latra il mondo delle aziende e quello di ...... c'è stato un focus proprio sul Maggio Musicale Fiorentino , attraverso ladella ... con l'allora Ministro Rutelli,optò per la realizzazione del nuovo Teatro comunale nell'ambito ...

Firenze, la comunicazione di Palazzo Vecchio diventa “inclusiva”: Nardella si inchina alla Schlein Il Primato Nazionale

Firenze, 9 marzo 2023 - In lizza per ricevere i WEmbrace Awards, nati dal movimento WEmbrace che è stato ideato da Bebe Vio Grandis con l’associazione onlus art4sport, c'è anche David Fabbri, il ragaz ...Nardella chiede al ministro poteri commissariali per il sovrintendente indicato, Onofrio Cutaia Firenze – Il Maggio Musicale Fiorentino sta attraverso un momento quanto mai complicato: è delle scorse ...