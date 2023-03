Firenze: fuga di gas dall’auto. Ferito il conducente nell’esplosione (Di giovedì 9 marzo 2023) I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti questa sera, 9 marzo 2023, poco dopo le 19, in Viale Enrico Cialdini a Firenze, per un'esplosione a seguito di una fuga di gas da un’autovettura senza incendio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 9 marzo 2023) I Vigili del fuoco del comando disono intervenuti questa sera, 9 marzo 2023, poco dopo le 19, in Viale Enrico Cialdini a, per un'esplosione a seguito di unadi gas da un’autovettura senza incendio L'articolo proviene daPost.

