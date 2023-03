Fiorentina-Sivasspor oggi in tv: canale, orario e streaming andata ottavi Conference League 2022/2023 (Di giovedì 9 marzo 2023) La Fiorentina di Vincenzo Italiano si appresta ad affrontare il Sivasspor, in quella che sarà l’andata degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. Il match è in programma questa sera, giovedì 9 marzo, alle ore 21.00 allo stadio Artemio Franchi. La partita potrà essere seguita in diretta su DAZN, Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (253), oltre che in chiaro su TV8. Lo streaming sarà affidato a DAZN, Sky Go, il sito di TV8 e Now. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Ladi Vincenzo Italiano si appresta ad affrontare il, in quella che sarà l’deglidi finale di. Il match è in programma questa sera, giovedì 9 marzo, alle ore 21.00 allo stadio Artemio Franchi. La partita potrà essere seguita in diretta su DAZN, Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (253), oltre che in chiaro su TV8. Losarà affidato a DAZN, Sky Go, il sito di TV8 e Now. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

