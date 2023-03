Fiorentina-Sivasspor: le probabili formazioni dei due tecnici (Di giovedì 9 marzo 2023) Alle 21.00 andrà in scena il match tra Fiorentina e Sivasspor valido per gli ottavi di finale di andata di Conference League Alle 21.00 andrà in scena il match tra Fiorentina e Sivasspor valido per gli ottavi di finale di andata di Conference League. Ecco le probabili formazioni dei due tecnici. Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Barak, Saponara; Jovic. All.: Italiano. Sivasspor (4-1-4-1): Vural; Yesilyurt, Goutas, Appindangoyé, Ciftci; Cofie; Saiz, Arslan, Charisis, Gradel; Caicedo. All.: Calimbay. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Alle 21.00 andrà in scena il match travalido per gli ottavi di finale di andata di Conference League Alle 21.00 andrà in scena il match travalido per gli ottavi di finale di andata di Conference League. Ecco ledei due(4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Barak, Saponara; Jovic. All.: Italiano.(4-1-4-1): Vural; Yesilyurt, Goutas, Appindangoyé, Ciftci; Cofie; Saiz, Arslan, Charisis, Gradel; Caicedo. All.: Calimbay. L'articolo proviene da Calcio News 24.

