Fiorentina-Sivasspor le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 9 marzo 2023) . Andata degli ottavi di finaleConference League per la viola. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Andata degli ottavi di finaleConference League per ladi Italiano, qualificatasi alla seconda faseterza coppa europea nata solamente un anno fa. La squadra italiana Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.