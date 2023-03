Fiorentina-Sivasspor, le formazioni ufficiali (Di giovedì 9 marzo 2023) Riportiamo le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sivasspor, sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Dirigerà l’incontro l’arbitro albanese Enea Jorgji, coadiuvato come assistenti dai connazionali Rexha e Cokaj, e dal quarto uomo Xhaja. VAR e AVAR saranno rispettivamente i portoghesi Godinho e Malheiro. Calcio d’inizio alle 21:00 allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze. Reduce dalla bella vittoria in campionato ai danni del Milan, la Fiorentina proverà a ripetersi ospitando un avversario inferiore sulla carta come il Sivasspor. La compagine toscana ha raggiunto gli ottavi di finale di Conference, eliminando agilmente il Braga sconfitto all’andata col punteggio di 4-0, e al ritorno 3-2. In ripresa in Serie A dopo un momento complicato, gli uomini di ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 9 marzo 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Dirigerà l’incontro l’arbitro albanese Enea Jorgji, coadiuvato come assistenti dai connazionali Rexha e Cokaj, e dal quarto uomo Xhaja. VAR e AVAR saranno rispettivamente i portoghesi Godinho e Malheiro. Calcio d’inizio alle 21:00 allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze. Reduce dalla bella vittoria in campionato ai danni del Milan, laproverà a ripetersi ospitando un avversario inferiore sulla carta come il. La compagine toscana ha raggiunto gli ottavi di finale di Conference, eliminando agilmente il Braga sconfitto all’andata col punteggio di 4-0, e al ritorno 3-2. In ripresa in Serie A dopo un momento complicato, gli uomini di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ?? Diabolico. Il #Milan regge l'urto #Tottenham. Per #Conte l'Europa è ancora amarissima ?? Carica #Allegri: mi fido… - RaiNews : Conference League, alle 21 Fiorentina-Sivasspor. Italiano: 'Non chiamateci favoriti'. Segui la cronaca testuale # F… - sportli26181512 : Fiorentina-Sivasspor, il risultato in diretta LIVE: Dopo aver eliminato nettamente il Braga nei playoff, la Fiorent… - napolimagazine : FIORENTINA - Italiano: 'Non so se il Sivasspor sarà in grado di limitarci, ma noi siamo pronti' - apetrazzuolo : FIORENTINA - Italiano: 'Non so se il Sivasspor sarà in grado di limitarci, ma noi siamo pronti' -