Fiorentina-Sivasspor, le formazioni ufficiali: Jovic titolare, c'è Cofie nei turchi (Di giovedì 9 marzo 2023) Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Bonaventura; Ikonè, Jovic, Nico Gonzalez.... Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 marzo 2023)(4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Bonaventura; Ikonè,, Nico Gonzalez....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ?? Diabolico. Il #Milan regge l'urto #Tottenham. Per #Conte l'Europa è ancora amarissima ?? Carica #Allegri: mi fido… - oikos_ange : Stasera Juve-Friburgo e Fiorentina Sivasspor - sportli26181512 : Fiorentina-Sivasspor LIVE: Fiorentina-Sivasspor (calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per l'andata degl… - sportli26181512 : Fiorentina-Sivasspor, le formazioni ufficiali: Jovic titolare, c'è Cofie nei turchi: Fiorentina (4-3-3): Terraccian… - yigidolargrubu : RT @LabaroViola_: ?? Tifosi Sivasspor si divertono in giro per Firenze in attesa della gara contro la Fiorentina ?? -