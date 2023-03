Fiorentina contro il Sivasspor (stasera, ore 21, Tv8) per continuare a vincere. Torna Jovic. Occhio a Gradel. Formazioni (Di giovedì 9 marzo 2023) Cerca la settima vittoria, la Fiorentina, contro il Sivasspor (stasera, ore 21, diretta in chiaro su Tv8), ma soprattutto, al Franchi, vorrà spianarsi la strada alla qualificazione ai quarti di finale. Per non dover andare oin Turchia, il 16 marzo, a complicarsi la vita. Il Sivasspor dovrebbe essere alla portata dei viola: la difesa non sembra insuperabile. Davanti il pericolo è rappresentato dalle ripartenze di Gradel L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 9 marzo 2023) Cerca la settima vittoria, lail, ore 21, diretta in chiaro su Tv8), ma soprattutto, al Franchi, vorrà spianarsi la strada alla qualificazione ai quarti di finale. Per non dover andare oin Turchia, il 16 marzo, a complicarsi la vita. Ildovrebbe essere alla portata dei viola: la difesa non sembra insuperabile. Davanti il pericolo è rappresentato dalle ripartenze diL'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acffiorentina : Il nostro XI contro il Milan?? Powered by @EA_FIFA_Italia #forzaviola #fiorentina #fiorentinamilan - acffiorentina : Il nostro XI contro l’Hellas?? Powered by @EA_FIFA_Italia #forzaviola #fiorentina #hellasfiorentina - dole_ARbinK : RT @DiMarzio: #ConferenceLeague | @acffiorentina, le ultimissime di formazione in vista della gara contro il #Sivasspor di @europacnfleague… - ON_10 : RT @DiMarzio: #ConferenceLeague | @acffiorentina, le ultimissime di formazione in vista della gara contro il #Sivasspor di @europacnfleague… - Lex89691932 : RT @DiMarzio: #ConferenceLeague | @acffiorentina, le ultimissime di formazione in vista della gara contro il #Sivasspor di @europacnfleague… -