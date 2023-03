Finti incidenti a Roma | simula il tamponamento | il complice entra in auto e ruba tutto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 9 marzo 2023). La truffa dello specchietto funziona quasi sempre. Ma non è l’unica a cui dover prestare attenzione in città. Perché oltre alle truffe in senso stretto, ci sono anche i furti che avvengono con l’elemento ”distrattore”, come ad esempio il trucchetto del finto incidente che di recente viene messo in atto in Via La Rustica, come in molti ci segnalano, quasi sempre nel parcheggio della Lidl che si trova proprio da quelle parti. Truffa del finto rider a, ad Appio Latino impazzano i casi La truffa dello specchietto e non solo aLa truffa dello specchietto, quella intesa in senso stretto, è leggermente più ”teatrale”, infatti, e punta quasi sempre sul risolvere la faccenda in modo amichevole. Di solito avviene che il truffatore urta volontariamente una carrozzeria con un qualcosa che è in grado lasciare un segno evidente, ...