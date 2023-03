Fini: la mia legge sull’immigrazione va cambiata, oggi ci sono emergenze diverse da affrontare (Di giovedì 9 marzo 2023) La “legge che porta il mio nome è una legge datata ed è arrivato il momento di cambiarla“. Lo dice Gianfranco Fini al ‘Giorno’ a proposito della legge del 2002 . Un provvedimento molto contestato ma che nessuno ha da allora modificato. Ebbene secondo Fini quella legge rispondeva al problema dei migranti economici e non a quello dei richiedenti asilo. Di qui la necessità di un aggiornamento. “Siamo in presenza di un fenomeno emergenziale straordinario e lo scenario è radicalmente diverso rispetto all’anno in cui fu varata la legge”, spiega l’ex ministro degli Esteri. E aggiunge: “Il mondo è cambiato, un tempo il punto erano i cosiddetti migranti economici ed erano pochi quelli che chiedevano asilo. oggi, e lo leggo dalla lettera della von der Leyen, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 marzo 2023) La “che porta il mio nome è unadatata ed è arrivato il momento di cambiarla“. Lo dice Gianfrancoal ‘Giorno’ a proposito delladel 2002 . Un provvedimento molto contestato ma che nessuno ha da allora modificato. Ebbene secondoquellarispondeva al problema dei migranti economici e non a quello dei richiedenti asilo. Di qui la necessità di un aggiornamento. “Siamo in presenza di un fenomeno emergenziale straordinario e lo scenario è radicalmente diverso rispetto all’anno in cui fu varata la”, spiega l’ex ministro degli Esteri. E aggiunge: “Il mondo è cambiato, un tempo il punto erano i cosiddetti migranti economici ed erano pochi quelli che chiedevano asilo., e lo leggo dalla lettera della von der Leyen, ...

