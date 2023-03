“Finestre rotte, acqua fredda, alloggi come pisciatoi: da medico vi dico cosa ho visto nel Cara di Crotone. E perché la Croce rossa non ha colpe” (Di giovedì 9 marzo 2023) “Quelle foto? Sono molto meglio di ciò che ho visto io nel Cara”. Michele Usuelli, 49 anni, è un medico neonatologo, fresco di mandato da consigliere regionale in Lombardia con +Europa. Ha una lunga esperienza di lavoro in zone di guerra e sulle navi delle ong, e lo scorso novembre ha ricoperto per due settimane (“per tappare un buco”, dice lui) il ruolo di direttore medico del Cara di Isola di Capo Rizzuto, il centro di accoglienza per richiedenti asilo del Crotonese finito nella bufera per le condizioni in cui ospitava i superstiti del naufragio di Cutro. Materassi per terra, panche di ferro come letti, niente lenzuola né cuscini, un solo bagno per 81 persone: le immagini diffuse dai media hanno indignato l’Italia, tanto da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) “Quelle foto? Sono molto meglio di ciò che hoio nel”. Michele Usuelli, 49 anni, è unneonatologo, fresco di mandato da consigliere regionale in Lombardia con +Europa. Ha una lunga esperienza di lavoro in zone di guerra e sulle navi delle ong, e lo scorso novembre ha ricoperto per due settimane (“per tappare un buco”, dice lui) il ruolo di direttoredeldi Isola di Capo Rizzuto, il centro di accoglienza per richiedenti asilo delse finito nella bufera per le condizioni in cui ospitava i superstiti del naufragio di Cutro. Materassi per terra, panche di ferroletti, niente lenzuola né cuscini, un solo bagno per 81 persone: le immagini diffuse dai media hanno indignato l’Italia, tanto da ...

