Finanza locale, 3 milioni € ai comuni con meno di 500 abitanti per lo svolgimento delle funzioni fondamentali (Di giovedì 9 marzo 2023) È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il decreto adottato dal capo dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Claudio Sgaraglia, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, recante il "riparto, per l'... Leggi su lasiritide (Di giovedì 9 marzo 2023) È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il decreto adottato dal capo dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Claudio Sgaraglia, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, recante il "riparto, per l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CentroStudi_EL : ? #FinanzaLocale: il @Viminale comunica l’avvenuta erogazione del contributo per Interventi di messa in sicurezza.… - teleischia : GDF NAPOLI. GUARDIA DI FINANZA E POLIZIA DI STATO SCOPRONO A PORTICI UNA FABBRICA DEL FALSO. DENUNCIATA LA TITOLARE… - PADigitalespa : Padova, 15 Marzo 2023 - Convegno Anutel: “La costruzione del Bilancio 2023/2025 e le chiusure 2022 alla luce dell… - l_etico : @TwittGiorgio Una imbarcazione della guarda di finanza si avvicina al barcone ma causa mare forza 4 in peggiorament… - CentroStudi_EL : ?? #FinanzaLocale: il @Viminale comunica l’adozione del “Manuale delle procedure di controllo” per gli #Enti assegn… -