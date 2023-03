Finalista GF Vip, Tavassi secondo al televoto: la reazione di Antonella e Davide – VIDEO (Di giovedì 9 marzo 2023) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli è andata dritta in finale. Antonella Fiordelisi, arrivata in studio con lei, ha creduto di potersi trovare al secondo posto ed invece, proprio di recente, ha scoperto che quella posizione era stata occupata da Tavassi. Finalista GF Vip, Tavassi secondo: reazione di Davide e Antonella... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 9 marzo 2023) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli è andata dritta in finale.Fiordelisi, arrivata in studio con lei, ha creduto di potersi trovare alposto ed invece, proprio di recente, ha scoperto che quella posizione era stata occupata daGF Vip,di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : La “Reina” Oriana Marzoli è la prima finalista del #GfVip. La Vippona merita questo traguardo per essersi distinta… - Gresy73 : RT @blogtivvu: Finalista GF Vip, Tavassi secondo al televoto: la reazione di Antonella e Davide – VIDEO - blogtivvu : Finalista GF Vip, Tavassi secondo al televoto: la reazione di Antonella e Davide – VIDEO - MCalcioNews : Gf Vip 7, fuori dalla Casa urlano che Edoardo Tavassi era secondo al televoto per il finalista: la reazione di Anto… - IsaeChia : #GfVip 7, fuori dalla Casa urlano che Edoardo Tavassi era secondo al televoto per il finalista: la reazione di Anto… -