Filippo La Mantia: "La sicurezza nei dintorni della Stazione Centrale a Milano è a un punto di non ritorno. Una volta sulla mia Harley Davidson…"

"La situazione della Stazione Centrale di Milano? Si sta deteriorando anno dopo anno fino a un punto di non ritorno". A parlare è Filippo La Mantia, il famoso chef siciliano che la Stazione milanese la conosce bene, visto che fino a pochi giorni fa – esattamente il 1° marzo, poi ha chiuso e non si sa se e quando riaprirà – aveva un suo ristorante (il Filippo La Mantia oste e cuoco) all'interno del Mercato Centrale, indirizzo gourmet all'interno scalo ferroviario milanese che ospita locali, bar, corner dedicati al food e ristoranti per tutti i palati. Il dorso locale del Corriere della Sera ha deciso di intervistarlo a tre giorni dalla rapina durante la quale un ...

